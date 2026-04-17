Автобусные остановки переименовали в Астане

При этом маршруты автобусов остались без изменений, передает пресс-служба City Transportation Systems на своем аккаунте в Instagram. По данным городских служб, корректировка наименований затронула как центральные улицы, так и районы активной жилой застройки. Власти отмечают, что изменения направлены на актуализацию городской инфраструктуры и привязку остановок к новым объектам.
Так, остановка «Е-16» по улице Ж. Молдагалиева теперь называется «ул. Ж. Молдагалиева». Через нее проходят маршруты № 17, 29, 29А, 56, 61 и 63.
Остановка «Торгово-экономический колледж» по улице Кенесары получила новое название «ЖК “Каминный”». Здесь курсируют маршруты № 9, 13, 55А, 55Б и 82.
Остановка «Школа-лицей № 15» теперь обозначается как «пр. Женис». Ее обслуживают маршруты № 4, 4А, 5, 5А, 7, 12, 20, 21, 25, 31, 40, 71 и 72.
Остановка «Гостиница “Бахыт”» на проспекте Н. Тлендиева переименована в «ЖК “Жеті жол”». Через нее проходят маршруты № 46, 49, 65, 120А, 306, 310, 311, 319, 326 и 328.
Изменения также коснулись остановки «Гипермаркет “Метро”» по ул. С. Шаймерденова, которая получила два новых названия в зависимости от направления движения: «ЖК “Yrys” и “ЖК “Амирель””. Здесь курсируют маршруты № 65, 71 и 75.
Остановка «Astana Medical Center» по улице А. Байтурсынова теперь называется «Школа-лицей Binom им. А. Байтурсынулы». Ее обслуживают маршруты № 11, 21, 32, 57, 65 и 507.
Остановка «Железнодорожник» на шоссе Коргалжын переименована в «Школа № 90». Через нее проходят маршруты № 27, 35, 36, 45, 62, 66, 305 и 312.
Остановка «Школа Зерде» по проспекту Сарыарка теперь носит название «Школа-лицей № 15». Здесь курсируют маршруты № 12, 21, 26, 36, 46, 50, 53 и 54.
Также остановка «12 месяцев» на шоссе Алаш получила новое название — «ул. Жетіген». Ее обслуживают маршруты № 1, 6, 7, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 82, 120, 120А и 307.
Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать обновленные названия остановок при планировании поездок, особенно при использовании навигационных приложений, поскольку данные там могут обновляться с задержкой.
С 15 апреля на шести городских и семи экспресс-маршрутах Астаны добавились 37 автобусов.