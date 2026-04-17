Пять детсадов капитально отремонтируют в Хабаровском крае в этом году по нацпроекту

Это дошкольные учреждения в Амурске, Солнечном, Троицком, Ванино и Заветах Ильича.

Источник: AmurMedia

В пяти детских садах Хабаровского края продолжается капитальный ремонт в рамках президентского национального проекта «Семья». Это детский сад № 9 г. Амурска, детский сад «Лучик» р.п. Солнечный, детский сад № 4 с. Троицкое Нанайского района, детский сад «Золотой ключик» пос. Ванино и детсад № 7 ₽.п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Прочный фундамент для воспитания и получения качественных знаний закладывается именно в детских садах. В рамках национального проекта “Семья” мы уже отремонтировали 2 детских сада, до конца августа завершим работы еще в 5 дошкольных учреждениях», — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Как рассказал министр, 2026-й в России официально объявлен Годом дошкольного образования по инициативе Минпросвещения РФ. Особый акцент в крае делают на модернизацию инфраструктуры детских садов, повышение качества воспитания и поддержку педагогов и родителей.

Так, в детском саду «Золотой ключик» пос. Ванино комплексный ремонт стартовал в январе, и уже новый учебный год начнется в обновленном здании. В детсаду заменят инженерные коммуникации, двери, напольное покрытие, отремонтируют группы, коридоры и другие помещения, приведут в порядок отмостки, поставят новую мебель, а также компьютеры.

Пять детсадов капитально отремонтируют в Хабаровском крае в этом году по нацпроекту. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского рая.

Пять детсадов капитально отремонтируют в Хабаровском крае в этом году по нацпроекту. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского рая.

«Мы с нетерпением ждем завершения ремонта. Помогаем сделать наш садик лучше — предлагаем свои идеи по интерьеру и функционалу помещений», — рассказала мама воспитанницы детского сада «Золотой ключик» Надежда Емцева.

Напомним, что в этом году также капитально отремонтируем 5 школ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году выполнен капитальный 24 школ и общежития техникума.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в поселке Солнечном в детском саду «Лучик» откроется ясельная группа для малышей от трех месяцев. Для Солнечного муниципального округа это станет первым таким решением. С запросом о создании ясельной группы обратились местные мамы, и теперь эта инициатива получила практическое воплощение благодаря Народной программе Единой России и национальному проекту «Семья».

