Плесень и кирпичи с фасада: СК проверяет аварийное состояние школы № 81 во Владивостоке

Следственный комитет по Приморскому краю начал доследственную проверку по информации о неудовлетворительном состоянии школы № 81 во Владивостоке, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«В настоящее время следователь выехал на место происшествия. Проведен осмотр здания школы. Опрашиваются должностные лица, ответственные за эксплуатацию и содержание образовательного учреждения. Изымается и анализируется необходимая документация», — говорится в сообщении.
Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях и СМИ, в которых сообщалось, что здание учебного заведения находится в аварийном состоянии. Согласно этим данным, с фасада осыпаются кирпичи, в спортзале распространена плесень, в классах отсутствуют раковины, а туалеты закрыты на ключ. Кроме того, в школьной столовой, по утверждениям родителей, используют битую посуду, а основные расходы на уборку, ремонт и даже канцелярию ложатся на плечи семьи учеников.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По итогам всех мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, в 2025 году прокуратура уже выявляла нарушения в других школах Владивостока — № 14 и № 80 — после аналогичных жалоб родителей. Тогда проверка подтвердила неудовлетворительные санитарные условия, а городская администрация пообещала провести ремонт.