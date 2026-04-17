Плесень и кирпичи с фасада: СК проверяет аварийное состояние школы № 81 во Владивостоке

Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях и СМИ, в которых сообщалось, что здание учебного заведения находится в аварийном состоянии. Согласно этим данным, с фасада осыпаются кирпичи, в спортзале распространена плесень, в классах отсутствуют раковины, а туалеты закрыты на ключ. Кроме того, в школьной столовой, по утверждениям родителей, используют битую посуду, а основные расходы на уборку, ремонт и даже канцелярию ложатся на плечи семьи учеников.