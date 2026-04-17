В этих городах Приангарья дышать тяжелее всего — опубликованы новые данные

IrkutskMedia, 17 апреля. Качество воздуха в крупных городах Иркутской области в 2025 году по-прежнему остается неудовлетворительным. В 2025 году в Братске, Зиме, Свирске, Черемхове, Шелехове уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как очень высокий. В Ангарске, Вихоревке, Иркутске, Усолье-Сибирском — как высокий.
Как сообщает Иркутский гидрометцентр, в Бирюсинске и Саянске уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как повышенный, а в Байкальске, Култуке, Листвянке, Мегете, Слюдянке, Тулуне и Усть-Илимске уровень загрязнения — как низкий.
В 2025 году уровень загрязнения изменился по сравнению с 2024 годом:
— понизился уровень загрязнения в Байкальске — с категории повышенный до низкий;
— в Вихоревке, Усолье-Сибирском — с категории очень высокий до высокий.
Динамика состояния атмосферного воздуха в Иркутской области демонстрирует тренд на улучшение в Байкальске, Усолье-Сибирском, Вихоревке, что подтверждает эффективность принимаемых мер по экологической модернизации производств и контролю за качеством среды.
Веществами, определяющими очень высокий и высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: бенз (а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, оксид азота, взвешенные частицы РМ10, взвешенные частицы РМ2,5, озон; дополнительно в городе Братск — сероуглерод, марганец; в городе Зима — хлорид водорода.
Напомним, региональное отделение Роспотребнадзора подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Приангарья, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». За январь и февраль 2026 года больше всего исследований провели в Братске, Иркутске, Ангарске и Зиме. В некоторых городах специалисты выявили превышение норм.