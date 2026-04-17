В этих городах Приангарья дышать тяжелее всего — опубликованы новые данные

Напомним, региональное отделение Роспотребнадзора подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Приангарья, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». За январь и февраль 2026 года больше всего исследований провели в Братске, Иркутске, Ангарске и Зиме. В некоторых городах специалисты выявили превышение норм.