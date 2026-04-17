Осадки и до +17 градусов ожидаются в Хабаровском крае 17 апреля.

17 апреля на территории Хабаровского края опасные метеорологические явления не прогнозируются. В Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь при температуре от трех до пяти градусов выше нуля, а днем установится погода без существенных осадков с прогревом воздуха до шестнадцати градусов тепла. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На юге региона местами ожидаются небольшие дожди, дневная температура составит от десяти до пятнадцати градусов тепла. В центральных районах края в ночное время вероятны дождь и мокрый снег, столбик термометра покажет от пяти градусов мороза до четырех градусов тепла, а днем воздух прогреется до семнадцати градусов выше нуля. В северных районах также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, при этом ночные температуры могут опускаться до десяти градусов ниже нуля, в то время как днем ожидается до тринадцати градусов тепла при отсутствии существенных осадков в Охотском муниципальном округе.
