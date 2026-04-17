Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»

Суд в Лондоне не будет устанавливать виновных в подрыве «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

В Высоком суде Англии и Уэльса 16 апреля начались слушания по делу подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили ТАСС в лондонском судебном органе.

Истцом выступает оператор Nord Stream. Компания требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплаты компенсации в размере 580 миллионов евро. Ожидается, что процесс под председательством судьи Клэр Молдер продлится около пяти недель.

При этом суд не будет устанавливать, кто именно причастен к повреждению газопроводов. Рассматриваться будет исключительно вопрос страхового возмещения.

Ранее KP.RU сообщал, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас скоро сами станут «перестраивать» «Северный поток — 2». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что это произойдет на фоне роста цен на газ в Европе, вызванного эскалацией на Ближнем Востоке. По его словам, стоимость газа в ЕС увеличилась на 97% и продолжит расти.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
