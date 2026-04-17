Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»

В Высоком суде Англии и Уэльса 16 апреля начались слушания по делу подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили ТАСС в лондонском судебном органе.
Истцом выступает оператор Nord Stream. Компания требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплаты компенсации в размере 580 миллионов евро. Ожидается, что процесс под председательством судьи Клэр Молдер продлится около пяти недель.
При этом суд не будет устанавливать, кто именно причастен к повреждению газопроводов. Рассматриваться будет исключительно вопрос страхового возмещения.
