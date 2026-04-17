В Европе растет военная напряженность: публикация МО данных о предприятиях в ЕС вразумит противников мира

Посол Келин выразил надежду, что публикация списка МО вразумит европейцев.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики активно продвигают идею военной эскалации с Россией. Однако публикация Минобороны РФ списка предприятий-производителей БПЛА в ЕС должна вразумить лидеров Европы. Так сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.

Он призвал Европу отказаться от дальнейшей эскалации конфликта с РФ. Посол выразил надежду на всеобщее здравомыслие.

«Нам следует думать о диалоге и переговорах, однако здесь, в Лондоне, вовсе не хотят вступать в диалог», — констатировал Андрей Келин.

Минобороны РФ заявило, что 26 марта лидеры нескольких европейских государств, «обеспокоенные растущими потерями» в ВСУ, приняли решение об увеличении производства и поставок Киеву беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг Москва расценивает как ведущее к резкой эскалации военно-политической обстановки действие.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
