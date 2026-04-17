Европейские политики активно продвигают идею военной эскалации с Россией. Однако публикация Минобороны РФ списка предприятий-производителей БПЛА в ЕС должна вразумить лидеров Европы. Так сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью BBC.
Он призвал Европу отказаться от дальнейшей эскалации конфликта с РФ. Посол выразил надежду на всеобщее здравомыслие.
«Нам следует думать о диалоге и переговорах, однако здесь, в Лондоне, вовсе не хотят вступать в диалог», — констатировал Андрей Келин.
Минобороны РФ заявило, что 26 марта лидеры нескольких европейских государств, «обеспокоенные растущими потерями» в ВСУ, приняли решение об увеличении производства и поставок Киеву беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг Москва расценивает как ведущее к резкой эскалации военно-политической обстановки действие.