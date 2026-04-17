«Это было ужасно»: Трамп прокомментировал атаку ВС России на Киев 16 апреля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку ВС РФ на Киев в четверг, 16 апреля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку ВС РФ на Киев в четверг, 16 апреля.

— Я думаю, это было ужасно, — ограничился он одной фразой в эфире канала Sky News.

От дальнейших комментариев американский лидер отказался.

В тот же день украинские СМИ опубликовали кадры, на которых Киев заволокло густым черным дымом после ночных ударов ВС России. Но официального подтверждения информации со стороны Министерства обороны РФ не было.

Российская армия использовала новую тактику для ударов по объектам на Украине. Об этом ранее заявил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня по семи утра сегодняшнего». По его словам, обычно российские военные наносят комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

ТАСС, ссылаясь на источники сообщило, что командование украинской армии экстренно перебрасывает в Сумскую область операторов ударных БПЛА из 442-го отдельного батальона беспилотных систем и насильно мобилизованных военных 122-й отдельной бригады теробороны.

