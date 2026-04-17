«Это было ужасно»: Трамп прокомментировал атаку ВС России на Киев 16 апреля

Российская армия использовала новую тактику для ударов по объектам на Украине. Об этом ранее заявил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня по семи утра сегодняшнего». По его словам, обычно российские военные наносят комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.