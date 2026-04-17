NNA: Израиль обстрелял поселения в Ливане после начала прекращения огня

Военные Израиля нанесли удар по населённым пунктам на юге Ливана через 30 минут после вступления в силу режима прекращения огня, сообщает NNA.
По данным ливанского агентства, огонь открыла израильская артиллерия.
«Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населённые пункты Хиям и Дебин», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что израильские военные используют стрелковое оружие.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.
По данным Al-Mayadeen, израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана незадолго до вступления в силу режима прекращения огня. Атаки были зафиксированы примерно за десять минут до начала перемирия.