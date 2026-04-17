Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NNA: Израиль обстрелял поселения в Ливане после начала прекращения огня

Военные Израиля нанесли удар по населённым пунктам на юге Ливана через 30 минут после вступления в силу режима прекращения огня, сообщает NNA.

Источник: Аргументы и факты

По данным ливанского агентства, огонь открыла израильская артиллерия.

«Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населённые пункты Хиям и Дебин», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что израильские военные используют стрелковое оружие.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.

По данным Al-Mayadeen, израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана незадолго до вступления в силу режима прекращения огня. Атаки были зафиксированы примерно за десять минут до начала перемирия.