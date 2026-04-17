Израиль атаковал Ливан после вступления в силу режима приостановки огня

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран приветствует перемирие между Израилем и Ливаном. Дипломат выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении режима тишины. Он также призвал Тель-Авив вывести свои войска с юга Ливана.