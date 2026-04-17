Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль атаковал Ливан после вступления в силу режима приостановки огня

ЦАХАЛ нанесла удары по югу Ливана после объявленного перемирия.

Источник: Комсомольская правда

В Бейруте заявили о фиксации атак со стороны Израиля. ЦАХАЛ нанесла удары по югу Ливана. Израильские обстрелы совершены уже после вступления в силу режима приостановки огня. Так проинформировало ливанское Национальное информационное агентство.

По его данным, атаки на страну совершены после полуночи (по Москве). Израиль нанес удары по городам Хиам и Дбейбин.

В материале уточняется, что ЦАХАЛ обстреливает ливанские территории с помощью пулеметов. Известно также об атаках дронов в регионе Западное Бекаа.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран приветствует перемирие между Израилем и Ливаном. Дипломат выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении режима тишины. Он также призвал Тель-Авив вывести свои войска с юга Ливана.