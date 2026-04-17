Израиль атаковал Ливан после вступления в силу режима приостановки огня

По его данным, атаки на страну совершены после полуночи (по Москве). Израиль нанес удары по городам Хиам и Дбейбин.
В материале уточняется, что ЦАХАЛ обстреливает ливанские территории с помощью пулеметов. Известно также об атаках дронов в регионе Западное Бекаа.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран приветствует перемирие между Израилем и Ливаном. Дипломат выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении режима тишины. Он также призвал Тель-Авив вывести свои войска с юга Ливана.