«Заполнить пустоту»: Орбан рассказал о своем состоянии после поражения на выборах

Орбан признался, что лечится трудотерапией от пустоты после поражения на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что после проигрыша на парламентских выборах лечится «трудотерапией». Об этом он сообщил в интервью Patriota.

Венгерский премьер уточнил, что 12 апреля он испытывал боль, а на следующий день — ощущение пустоты.

«С тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить ее», — заключил Орбан.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет Петер Мадьяр. Фракция получила 138 из 199 мест в Государственном собрании.

Орбан признал поражение своей партии «Фидес» по итогам голосования. По его словам, политическая сила продолжит работу в интересах страны уже в статусе оппозиции. Премьер Венгрии сохранит депутатский мандат, как и часть членов его правительства.

