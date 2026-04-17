Автобусы как на ладони: движение транспорта в Приангарье будет передавать ГЛОНАСС

IrkutskMedia, 17 апреля. Весь общественный транспорт в Иркутской области можно будет отслеживать благодаря спутниковой системе ГЛОНАСС. Она будет передавать данные о передвижении автобусов в навигационную информационную систему. Накануне губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках своего послания Заксобранию региона поручил внедрить интеллектуальную систему в общественный транспорт.
Ежегодно Минтранс региона получает многочисленные жалобы от населения. В большинстве случаев люди жалуются на долгое ожидание транспорта и то, как небезопасно двигается в пути водитель. Благодаря внедрению системы эти проблемы будут решены.
Игорь Кобзев попросил областной Минтранс разработать предложения по анализу поступающих данных и автоматическому выявлению нарушений. Он отметил, что важно обеспечить максимальную открытость информации и эффективную связь с жителями, чтобы они могли оценивать работу транспорта.
Уточняется, что новая система будет получать информацию о перемещении автобусов через спутниковую навигацию ГЛОНАСС, установленную на весь общественный транспорт в регионе. Это позволит в реальном времени контролировать соблюдение расписания и предоставлять жителям актуальные данные об остановках, графиках движения и перевозчиках.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов подчеркнул, что внедрение системы даст возможность оперативно выявлять и устранять нарушения без необходимости ожидания жалоб от пассажиров. Для этого необходимо настроить ГЛОНАСС-оборудование на всех автобусах так, чтобы оно корректно передавало навигационные данные.