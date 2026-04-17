Автобусы как на ладони: движение транспорта в Приангарье будет передавать ГЛОНАСС

Уточняется, что новая система будет получать информацию о перемещении автобусов через спутниковую навигацию ГЛОНАСС, установленную на весь общественный транспорт в регионе. Это позволит в реальном времени контролировать соблюдение расписания и предоставлять жителям актуальные данные об остановках, графиках движения и перевозчиках.