В заливе Петра Великого задержан катер с уловом краба на 3 миллиона рублей

Органы безопасности Приморского края задержали в заливе Петра Великого маломерное судно с тремя россиянами, которых подозревают в браконьерском вылове краба. На борту нашли 70 живых особей и 900 конечностей краба разных видов без каких‑либо документов, ущерб государству оценили более чем в 3 млн рублей, сообщили силовые структуры. Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.
Плавсредство остановили в акватории залива Петра Великого, когда заподозрили нелегальный промысел. Во время досмотра сотрудники спецслужб обнаружили в трюме и на палубе улов без разрешительных документов, подтверждающих его законное происхождение.
Изъятый краб отнесён к незаконно добытым водным биологическим ресурсам, стоимость этого улова легла в основу расчёта ущерба, который превысил 3 млн рублей. Материалы проверки передали следователям, которые квалифицировали действия трёх граждан России как незаконную добычу водных биоресурсов в крупном размере. Санкция этой нормы предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.