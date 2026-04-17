В заливе Петра Великого задержан катер с уловом краба на 3 миллиона рублей

Органы безопасности Приморского края задержали в заливе Петра Великого маломерное судно с тремя россиянами, которых подозревают в браконьерском вылове краба. На борту нашли 70 живых особей и 900 конечностей краба разных видов без каких‑либо документов, ущерб государству оценили более чем в 3 млн рублей, сообщили силовые структуры. Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.