Новые льготы для участников СВО и их родных ввели в России

Приоритетное право на сохранение за участниками специальной военной операции рабочих мест при сокращении штата, квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО и бесплатный проезд членов семей раненых сотрудников Росгвардии к месту их лечения — новые льготы предоставили военнослужащим и членам их семей сенаторы после одобрения новых законов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Депутаты Госдумы России единогласно одобрили два новых закона. Согласно первому, военнослужащие, приступившие к трудовым обязанностям после возвращения из зоны проведения спецоперации, сохранят рабочие места в случае сокращения штата предприятия или числа его сотрудников. Приоритетное право с 15 апреля закреплено на законодательном уровне.
Специальные квоты будут действовать для абитуриентов — вдов участников СВО и ополченцев Донбасса. Для этих категорий граждан гарантировано право на бесплатное поступление в вузы для обучения по программам бакалавриата и специалитета. Льготой смогут воспользоваться только те женщины, которые не вступили в повторный брак.
Члены семей раненых сотрудников Росгвардии получат право на компенсацию проезда к месту, где проходит лечение воин, и обратно. По закону, двум членам семьи или близким родственникам предоставят компенсацию за проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом за исключением такси.
К числу близких родственников относятся родители, родители супруга/супруги, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры.