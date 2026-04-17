Новые льготы для участников СВО и их родных ввели в России

Специальные квоты будут действовать для абитуриентов — вдов участников СВО и ополченцев Донбасса. Для этих категорий граждан гарантировано право на бесплатное поступление в вузы для обучения по программам бакалавриата и специалитета. Льготой смогут воспользоваться только те женщины, которые не вступили в повторный брак.