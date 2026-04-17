Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и один ранен в массовой аварии в ЕАО 16 апреля

Сотрудники Госавтоинспекции ЕАО проводят проверку по факту гибели человека в дорожной аварии на федеральной трассе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции ЕАО проводят проверку по факту гибели человека в дорожной аварии на федеральной трассе. ДТП произошло в четверг, 16 апреля, в Биробиджанском районе. По предварительной информации, причиной столкновения трех машин стала недостаточная видимость на дороге. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Госавтоинспекция по ЕАО добавила, что водитель первого грузовика притормозил из-за погодных условий. Водитель автомобиля «Ниссан Экстрайл» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в него. Почти сразу в легковую машину сзади въехал второй грузовой автомобиль. Удар оказался фатальным для мужчины тысяча девятьсот восьмидесятого года рождения, находившегося за рулем иномарки.

Женщина тысяча девятьсот восемьдесят шестого года рождения, находившаяся в салоне легкового авто, доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работу специалисты следственно-оперативной группы, устанавливаются детали и степень вины участников движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru