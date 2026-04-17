Как готовить и подавать гороховый и раковый супы: рекомендации закрепили в ГОСТах

Россиянам дали рекомендации по приготовлению и подаче горохового и ракового супов. Первый советуют варить на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Используемый горох может быть свежий или сушеный. Его следует протереть или разварить до состояния пюре. Часть гороха может оставаться целой. Такие рекомендации содержатся в ГОСТах, цитирует РИА Новости.
Раковый суп следует готовить на основе крепкого бульона из мелкой рыбы или ее костей и головы. В блюдо добавляют репчатый лук, корень петрушки, сельдерея и пастернака.
Подавать гороховый суп советуют с копченостями и иными мясными деликатесами. Суп-пюре из гороха может быть заправлен сливочным маслом, сметаной или белым соусом. К раковому супу в качестве гарнира выкладывают раковые спинки, начиненные клецками из заварного теста. Можно также использовать при подаче овощи, которые были в бульоне.
В РФ также появились ГОСТы по приготовлению хвороста и маковника. Тесто для первого следует изготавливать из пшеничной муки, сахарной пудры и растительного масла. ГОСТ разрешает добавлять в смесь яйца, сметану, сливочное масло и крепкие спиртные напитки.