Самолет НАТО провел разведку над Черным морем у украинской границы

Самолет НАТО в течение почти двух часов выполнял полет в районе Черного моря вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных полетов.
Boeing E-3A Sentry вылетел из турецкой Коньи, после чего проследовал вдоль черноморского побережья Турции и над территорией Болгарии. По данным агентства, затем борт вошел в воздушное пространство Румынии и начал выполнять круговые маневры неподалеку от украинской границы.
Около 16:00 по московскому времени самолет направился обратно в сторону Болгарии, уточняет агентство. Официальных комментариев о целях данного вылета не поступало.
Ранее KP.RU сообщал, что два разведывательных самолета стран НАТО были зафиксированы в воздушном пространстве вблизи Калининградской области. Речь идет о самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis США и о воздушном судне радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen Швеции.