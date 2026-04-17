Генеральный консул Индии во Владивостоке завершил свою миссию

Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав завершил свою дипломатическую миссию на Дальнем Востоке, отработав на этом посту два года. Это стандартный срок для такой миссии. Приятный момент — во время работы во Владивостоке у дипломата родилась дочь, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что Россия является второй страной после Китая по поставкам в Индию, прежде всего за счёт энергоресурсов и продукции АПК. По информации министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья, товарооборот региона с этой страной увеличился на 43,6%.
«Индийские компании успешно зарекомендовали себя при строительстве завода “Звезда”, а также в фармакологии, огранке алмазов. Специалисты из Индии продолжают работать в обрабатывающей, пищевой, судоремонтной и судостроительной отрасли края», — отметила председатель правительства региона Вера Щербина на встрече с индийским дипломатом.
«Индийские бизнесмены готовы рассматривать новые проекты на Дальнем Востоке».
Генконсул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав о приоритетах сотрудничества между лидером Глобального Юга и Востоком России.
В консульский округ генерального консульства Индии во Владивостоке входят Приморский, Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, Сахалинская, Магаданская, Амурская и Иркутская области, республики Бурятия и Якутия (Саха), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.