Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральный консул Индии во Владивостоке завершил свою миссию

Сиддартх Гаурав отработал на Дальнем Востоке два года.

Источник: PrimaMedia.ru

Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав завершил свою дипломатическую миссию на Дальнем Востоке, отработав на этом посту два года. Это стандартный срок для такой миссии. Приятный момент — во время работы во Владивостоке у дипломата родилась дочь, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что Россия является второй страной после Китая по поставкам в Индию, прежде всего за счёт энергоресурсов и продукции АПК. По информации министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья, товарооборот региона с этой страной увеличился на 43,6%.

«Индийские компании успешно зарекомендовали себя при строительстве завода “Звезда”, а также в фармакологии, огранке алмазов. Специалисты из Индии продолжают работать в обрабатывающей, пищевой, судоремонтной и судостроительной отрасли края», — отметила председатель правительства региона Вера Щербина на встрече с индийским дипломатом.

«Индийские бизнесмены готовы рассматривать новые проекты на Дальнем Востоке».

Генконсул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав о приоритетах сотрудничества между лидером Глобального Юга и Востоком России.

В консульский округ генерального консульства Индии во Владивостоке входят Приморский, Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края, Сахалинская, Магаданская, Амурская и Иркутская области, республики Бурятия и Якутия (Саха), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.