Горький опыт Хабаровска: Дальнему Востоку не дадут лишних денег на платные дороги

Минтранс ввёл новые правила выделения российским регионам федеральных денег на платные дороги. Прежде чем субъекты РФ получат государственную поддержку, они теперь обязаны согласовать проекты и расчёты с «Автодором». Об этом сообщает «Коммерсант» (18+). В качестве неудачного примера реализации проекта приводится платная дорога в Хабаровске, которая принесла убытки бюджету региона.
Новая методика отбора проектов строительства и реконструкции дорог, которые строятся в рамках концессий с привлечением федеральных денег, утверждена новым приказом Минтранса. Как поясняют в министерстве, правила позволят «объективнее» оценивать будущие магистрали и «эффективнее» распределять средства, не допуская ошибок в проектировании, которые приводят к убыткам.
Теперь регионы будут показывать «Автодору» финансовую и транспортную модели проекта для проверки прогноза трафика и оценки эффектов от строительства трассы. Если госкомпания выявит ошибки, то документацию отправят на доработку и дадут рекомендации, чтобы в конечном итоге проект имел больше шансов на успех.
Ранее, передаёт «Ъ», в качестве неудачного примера зампред правительства РФ Марат Хуснуллин приводил открытый в 2022 году обход Хабаровска. Соглашение для его строительства было подписано между правительством Хабаровского края и «Региональной концессионной компанией». Стоимость проекта составила 47 млрд рублей, 18,8 млрд рублей выделила федерация.
В отчете краевого бюджета за 2023 год говорилось, что реальный трафик по дороге оказался ниже расчетного. В итоге за машины, которые не ездили, а значит и не платили, пришлось отвечать рублём самому региону.
Отметим, что механизм софинансирования проектов государственно-частного партнерства из федерального бюджета применяется с 2016 года. Основная часть методики отбора проектов остаётся прежней. Регион может получить из федерального бюджета до 50% финансирования от стоимости дороги или до 75% при строительстве моста или тоннеля. От инвесторов по-прежнему требуются средства в объёме не менее 15% от сметы.
Ранее ИА PrimaMedia писало со ссылкой на «Ъ», что Ассоциация инвесторов попросила полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева разрешить строительство платных дорог на Дальнем Востоке без бесплатной альтернативы, так как в регион и без того сложно привлекать инвестиции. Требование по организации бесплатного альтернативного проезда, по их мнению, делает проекты «нереализуемыми», а Дальний Восток таким образом теряет возможные огромные вложения инвесторов.
Однако вице-премьер не поддержал инициативу. Он считает требование об обязательном бесплатном дублёре платных дорог обоснованным и защищающим права граждан.