Журналист Миллер: В Киеве считают, что РФ возьмет Донецкую область до сентября

ВС РФ перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября этого года. О тревоге Киева из-за планов России в регионе сообщил в четверг, 16 апреля, журналист Кристофер Миллер, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны Украины.
— РФ готовит новое наступление на юго-востоке Украины, за счет своих стратегических резервов добавляя 20 тысяч свежих военных к своим силам внутри страны. Об этом мне рассказали в военной разведке Украины. С примерно 680 тысячами солдат на земле ВС России намерена захватить Донбасс к сентябрю, — написал он в социальной сети X.
9 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о решающем противостоянии в конфликте с РФ. По его словам, российская армия значительно нарастила численность войск беспилотных систем.
Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом утверждал, что готов к встрече с главой России Владимиром Путиным. После он сказал, что переговоры с российским лидером могут пройти в Соединенных Штатах или на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса, и сделать это надо было «еще вчера». По его словам, это необходимо для остановки горячей фазы спецоперации.