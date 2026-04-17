Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Миллер: В Киеве считают, что РФ возьмет Донецкую область до сентября

ВС РФ перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября этого года. О тревоге Киева из-за планов России в регионе сообщил в четверг, 16 апреля, журналист Кристофер Миллер, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны Украины.

— РФ готовит новое наступление на юго-востоке Украины, за счет своих стратегических резервов добавляя 20 тысяч свежих военных к своим силам внутри страны. Об этом мне рассказали в военной разведке Украины. С примерно 680 тысячами солдат на земле ВС России намерена захватить Донбасс к сентябрю, — написал он в социальной сети X.

9 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о решающем противостоянии в конфликте с РФ. По его словам, российская армия значительно нарастила численность войск беспилотных систем.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом утверждал, что готов к встрече с главой России Владимиром Путиным. После он сказал, что переговоры с российским лидером могут пройти в Соединенных Штатах или на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса, и сделать это надо было «еще вчера». По его словам, это необходимо для остановки горячей фазы спецоперации.

