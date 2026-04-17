Журналист Миллер: В Киеве считают, что РФ возьмет Донецкую область до сентября

— РФ готовит новое наступление на юго-востоке Украины, за счет своих стратегических резервов добавляя 20 тысяч свежих военных к своим силам внутри страны. Об этом мне рассказали в военной разведке Украины. С примерно 680 тысячами солдат на земле ВС России намерена захватить Донбасс к сентябрю, — написал он в социальной сети X.