Гутерриш призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном, заявил Стефан Дюжаррик.

Источник: Аргументы и факты

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном, заявил Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что Гутерриш приветствует установление режима прекращения огня.

«Генеральный секретарь приветствует объявление десятидневного прекращения огня между Израилем и Ливаном и высоко оценивает роль ООН в содействии установлению прекращения огня», — сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш призвал «все стороны полностью соблюдать прекращение огня и выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.

По данным NNA, военные Израиля нанесли удар по населённым пунктам на юге Ливана через 30 минут после вступления в силу режима прекращения огня.