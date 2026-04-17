Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие между Израилем и Ливаном, заявил Стефан Дюжаррик.
Он уточнил, что Гутерриш приветствует установление режима прекращения огня.
«Генеральный секретарь приветствует объявление десятидневного прекращения огня между Израилем и Ливаном и высоко оценивает роль ООН в содействии установлению прекращения огня», — сказал представитель генсека ООН.
Дюжаррик отметил, что Гутерриш призвал «все стороны полностью соблюдать прекращение огня и выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе международному гуманитарному праву».
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.
По данным NNA, военные Израиля нанесли удар по населённым пунктам на юге Ливана через 30 минут после вступления в силу режима прекращения огня.