Региональный финал Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству пройдёт в Хабаровске

Региональные финалы Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству проходят в апреле по всей России. Мероприятие состоится в Хабаровске на площадке Тихоокеанского государственного университета. Оно соберёт лучшие команды финалистов со всего Дальневосточного федерального округа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Второй сезон олимпиады объединил около 13 тысяч старшеклассников. Участники прошли отборочные этапы, обучающие курсы, вебинары с экспертами, разработали индивидуальные и командные предпринимательские инициативы. В региональные финалы вышли команды, успешно прошедшие все образовательные треки и практические блоки.
Школьники представят проекты по ключевым отраслям экономики: от технологических, экологических, социальных и образовательных решений до развлекательных и досуговых инициатив, а также разработки в сфере коммерции. Экспертное жюри оценит работы по оригинальности, потенциалу реализации и монетизации, соответствию рынку.
По итогам девяти региональных финалов определят 27 победителей. Они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении в более чем 50 ведущих вузов страны, возможность пройти программу по развитию предпринимательских компетенций и стажировки в региональных технопарках.
Олимпиада проводится в рамках развития молодёжного предпринимательства в России и направлена на формирование у школьников предпринимательского мышления, одной из приоритетных целей национального развития до 2030 года.
