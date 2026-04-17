В ЕАО более недели тушат крупный лесной пожар в Бирском лесничестве

В регион направлены дополнительные силы федеральной авиации.

В Еврейской автономной области более семи суток продолжается тушение крупного лесного пожара на территории Бирского лесничества, — сообщает правительство ЕАО.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. Для усиления группировки на помощь направлены 140 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны и региональных авиаотделений.

Для координации работ по наиболее сложному очагу принято решение о привлечении правительственной комиссии. Это позволит задействовать дополнительные силы и ускорить тушение.

На пожаре в Бирском лесничестве введён федеральный уровень реагирования. Он даёт возможность привлекать больше ресурсов для борьбы с огнём.

По данным на 18:00 16 апреля, в регионе действовали два лесных пожара общей площадью более 69,1 тыс. гектаров. В ликвидации задействованы 171 человек и 29 единиц техники.

Работы по тушению продолжаются.