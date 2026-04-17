Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как вдвое сократить траты на мобильную связь

Россияне могут существенно снизить размер ежемесячных затрат на услуги мобильной связи за счёт грамотного анализа набора подключённых сервисов, оптимизации тарифа и выбора более выгодной схемы оплаты.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.

Такой подход позволяет реализовать стратегию рационального снижения расходов без жертв со стороны удобства и качества связи. При этом реальные возможности для экономии обусловлены текущими условиями обслуживающего тарифа, количеством неиспользуемых опций, а также актуальными предложениями на рынке каждого конкретного оператора.

Эксперт отмечает, что в ряде ситуаций размер экономии способен достигать 50% и более от первоначального уровня затрат. Для достижения этого важно регулярно проводить аудит подключённых услуг: довольно часто абоненты продолжают оплачивать устаревшие или ненужные пакеты, которые не используются, но абонентская плата за них продолжает списываться в автоматическом режиме.

Отключение подобных сервисов даёт возможность быстро сократить избыточные траты. Балынин обращает внимание на то, что второй значимый резерв оптимизации связан с выбором подходящего тарифного плана, адекватного текущим потребностям пользователя: для многих клиентов характерна ситуация, когда в действующем пакете включено гораздо больше минут, СМС или интернет-трафика, чем фактически требуется.

Универсальный совет — тщательно сопоставить объём используемых ресурсов с условиями тарифной линейки и рассмотреть переход на более экономичный вариант. Этот вопрос становится особенно актуальным с учётом повсеместного перехода большого числа абонентов на использование мессенджеров, предоставляющих возможность бесплатного обмена сообщениями и звонками через интернет.

Особого внимания заслуживает дисциплина своевременных платежей: некоторые операторы предоставляют услугу переноса остатков минут, СМС или гигабайтов на следующий расчётный период, но только при условии, что все счета оплачены вовремя. В противном случае абонент может оказаться в ситуации, когда его тариф отказывается автоматически продлеваться, а услуги начинают тарифицироваться по более высоким расценкам на поминутной или посуточной основе.