Россиянам объяснили, как вдвое сократить траты на мобильную связь

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.
Такой подход позволяет реализовать стратегию рационального снижения расходов без жертв со стороны удобства и качества связи. При этом реальные возможности для экономии обусловлены текущими условиями обслуживающего тарифа, количеством неиспользуемых опций, а также актуальными предложениями на рынке каждого конкретного оператора.
Эксперт отмечает, что в ряде ситуаций размер экономии способен достигать 50% и более от первоначального уровня затрат. Для достижения этого важно регулярно проводить аудит подключённых услуг: довольно часто абоненты продолжают оплачивать устаревшие или ненужные пакеты, которые не используются, но абонентская плата за них продолжает списываться в автоматическом режиме.
Отключение подобных сервисов даёт возможность быстро сократить избыточные траты. Балынин обращает внимание на то, что второй значимый резерв оптимизации связан с выбором подходящего тарифного плана, адекватного текущим потребностям пользователя: для многих клиентов характерна ситуация, когда в действующем пакете включено гораздо больше минут, СМС или интернет-трафика, чем фактически требуется.
Универсальный совет — тщательно сопоставить объём используемых ресурсов с условиями тарифной линейки и рассмотреть переход на более экономичный вариант. Этот вопрос становится особенно актуальным с учётом повсеместного перехода большого числа абонентов на использование мессенджеров, предоставляющих возможность бесплатного обмена сообщениями и звонками через интернет.
Особого внимания заслуживает дисциплина своевременных платежей: некоторые операторы предоставляют услугу переноса остатков минут, СМС или гигабайтов на следующий расчётный период, но только при условии, что все счета оплачены вовремя. В противном случае абонент может оказаться в ситуации, когда его тариф отказывается автоматически продлеваться, а услуги начинают тарифицироваться по более высоким расценкам на поминутной или посуточной основе.