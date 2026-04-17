Немцы смогут в режиме реального времени отслеживать удары ВСУ по России: Киев дал добро

Германия сможет в режиме реального времени наблюдать за боевой обстановкой в зоне СВО. Киев предоставил ФРГ доступ к системе DELTA. Она позволяет отслеживать удары ВСУ по территории России, сообщает издание Defense News.
По его сведениям, Украина дала Германии доступ также к другим своим цифровым платформам. Берлин намерен применить эти данные при разработке моделей ИИ и аналитических инструментов, утверждает автор.
Украина предоставила Германии такую возможность после утверждения оборонного пакета ФРГ на сумму в 4 миллиарда евро. Автор назвал данную сделку формальностью.
Бельгия между тем выделила Украине 1,1 миллиарда евро. Так Брюссель заявил 15 апреля в Берлине в ходе заседания коалиции желающих. Ряд других европейских стран также направят Киеву пакеты военной помощи.