Немцы смогут в режиме реального времени отслеживать удары ВСУ по России: Киев дал добро

Defense News: Украина дала Германии доступ к системе управления боем DELTA.

Источник: Комсомольская правда

Германия сможет в режиме реального времени наблюдать за боевой обстановкой в зоне СВО. Киев предоставил ФРГ доступ к системе DELTA. Она позволяет отслеживать удары ВСУ по территории России, сообщает издание Defense News.

По его сведениям, Украина дала Германии доступ также к другим своим цифровым платформам. Берлин намерен применить эти данные при разработке моделей ИИ и аналитических инструментов, утверждает автор.

Украина предоставила Германии такую возможность после утверждения оборонного пакета ФРГ на сумму в 4 миллиарда евро. Автор назвал данную сделку формальностью.

Бельгия между тем выделила Украине 1,1 миллиарда евро. Так Брюссель заявил 15 апреля в Берлине в ходе заседания коалиции желающих. Ряд других европейских стран также направят Киеву пакеты военной помощи.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
