«Авангард» начнёт полуфинал Кубка Гагарина в следующую пятницу

Первый матч «Авангарда» в ½ финала состоится в следующую пятницу, 24 апреля. Игра пройдёт в Ярославле, так как «Локомотив» является победителем Западной конференции, а «Авангард» по итогам регулярного чемпионата получил второй посев на Востоке. В другом полуфинале с большой долей вероятности сыграют «Ак Барс» и «Металлург». Если казанский клуб выиграл свою серию у минского «Динамо» со счётом 4−0, то «Магнитке» для победы над нижегородским «Торпедо» нужна всего одна победа — там счёт 3−1.