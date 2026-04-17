«Авангард» начнёт полуфинал Кубка Гагарина в следующую пятницу

Придётся подождать.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Подопечные Ги Буше в четырёх матчах разобрались с ЦСКА, и впервые с 2023 года вышли в полуфинал плей-офф. Соперником «ястребов» по третьему раунду станет ярославский «Локомотив», который ранее разгромил в серии «Салават Юлаев» (4−0) и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

Первый матч «Авангарда» в ½ финала состоится в следующую пятницу, 24 апреля. Игра пройдёт в Ярославле, так как «Локомотив» является победителем Западной конференции, а «Авангард» по итогам регулярного чемпионата получил второй посев на Востоке. В другом полуфинале с большой долей вероятности сыграют «Ак Барс» и «Металлург». Если казанский клуб выиграл свою серию у минского «Динамо» со счётом 4−0, то «Магнитке» для победы над нижегородским «Торпедо» нужна всего одна победа — там счёт 3−1.