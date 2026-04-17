Росавиация предложила запретить использовать пауэрбанки в самолетах: какие рассматривают варианты

В России хотят запретить пользоваться пауэрбанками в самолётах.

В РФ рассматривают возможный запрет на использование портативных зарядных устройств на борту самолета. С таким предложением обратилась Росавиация. Ведомство отметило, что инициатива касается безопасности при полетах. О запрете на использование пауэрбанков пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ Росавиации по итогам расследования инцидента с самолетом.

Авиавластям посоветовали рассмотреть возможность или частичного ограничения, или полного запрета использования устройств на борту. Меры могут быть приняты на фоне ряда инцидентов с пауэрбанками.

Согласно документу, портативные зарядные устройства нельзя использовать на всех этапах полета. Их также запрещено заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета.

В конце февраля на борту самолета Airbus A320 произошел инцидент с пауэрбанком. У одного из пассажиров устройство задымилось в ходе полета. Самолет успешно сел в месте назначения. Устройство быстро потушили.