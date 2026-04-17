В Хабаровске прошла церемония памяти ветеранов правопорядка.

У Мемориала памяти в Дальневосточном юридическом институте МВД России состоялось торжественное возложение цветов. Мероприятие было посвящено Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, добавила полиция по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участники встречи почтили память 134 офицеров и сотрудников, чьи имена высечены на мраморных плитах мемориала. В церемонии приняли участие курсанты института, действующие сотрудники и представители ветеранского сообщества.
Михаил Хомицкий, возглавляющий краевую ветеранскую организацию, выступил с официальной речью. Под аккомпанемент оркестра УМВД по Хабаровскому краю почетный караул и гости возложили венки и цветы к подножию памятника. В завершение официальной части ветераны получили поздравления от коллег и молодого поколения правоохранителей.
