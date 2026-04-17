В Хабаровском крае в Амурске майнили из розетки на 2 млн

В Хабаровском крае в Амурске полицейские пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы, — сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
О незаконном подключении к трансформаторной подстанции в селе Вознесенское Амурского района в полицию сообщил представитель ресурсоснабжающей организации. Ущерб от действий злоумышленников превысил два миллиона рублей.
При осмотре правоохранители обнаружили майнинг-ферму в частном гараже. Внутри находились контейнеры со специальным оборудованием для добычи криптовалюты, подключённые к электросети в обход счётчиков.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей Комсомольска-на-Амуре — 43 и 47 лет. Оба ранее не судимы.
По версии следствия, мужчины заранее договорились о хищении электроэнергии. Они приобрели оборудование через интернет, арендовали гараж рядом с подстанцией и ещё осенью прошлого года протянули кабель для незаконного подключения.
Во время обыска изъяты восемь системных блоков, роутеры, распределительное оборудование и кабель. Также у одного из фигурантов изъяли автомобиль и бытовую технику в счёт возмещения ущерба.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.