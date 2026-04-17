Новый авиарейс во вьетнамский Дананг запустили в Приморье

С 16 апреля пассажирам стала доступна новая полетная программа во Вьетнам. Самолеты начали курсировать по маршруту до города Дананг. Перевозки осуществляются вьетнамской авиакомпанией совместно с одним из туроператоров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Отправиться к морю можно на комфортабельных лайнерах, при этом по пути предусмотрена техническая посадка в аэропорту Ханоя. Дорога занимает около семи с половиной часов. Норма провоза багажа составляет 20 килограммов, а для ручной клади предусмотрено 7 килограммов. Дананг привлекает путешественников пляжным отдыхом, серфингом, дайвингом и известными достопримечательностями.
«Команда постоянно работает над расширением маршрутной сети, чтобы обеспечить комфортные и доступные авиаперелеты. Запуск направления — отличная новость накануне сезона отпусков. Это значит, что у пассажиров есть возможность выбирать не только привычные маршруты, но и провести время отдыха в новом месте», — рассказали в Международном аэропорту Владивосток.
Сейчас из приморской авиагавани осуществляются и другие перелеты во Вьетнам. Зарубежный перевозчик два-три раза в неделю доставляет туристов в Нячанг, а в зимнем сезоне выполнялись рейсы на остров Фукуок. Полеты в Нячанг также есть в расписании отечественной авиакомпании.