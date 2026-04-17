Счёт овец не поможет: Причины ночных пробуждений и техника «4−7−8» для засыпания

Когда мы резко просыпаемся посреди ночи, мозг переходит в состояние бодрствования, и это активирует ретикулярную активирующую систему. В это время мозг сканирует обстановку на наличие опасности, пока уровень аденозина не восстановится. Стоит отметить, что редкие пробуждения не опасны, но, если расстройство длится долго — это повод обратиться к специалисту. К таким ночным пробуждениям приводит нехватка кислорода. Сейчас стресс «социальный» — от новостей, работы. Вечером вся нагрузка выплескивается, мешая глубокому сну. Рекомендую умеренную физическую нагрузку — она снижает кортизол и улучшает сон. Биохимические циклы, циркадные ритмы подчиняются положению планет, как выясняется из работ Симона Эльевича Шнуля. Засыпание затрудняют курение, алкоголь, чай и кофе, избыток витамина В12, некоторые лекарства.