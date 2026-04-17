Названа предварительная дата отключения отопления в Новосибирске

«Месяц отработать надо в таком же ритме, без повреждений. Когда определитесь с датой отключения — я думаю, это первые дни мая будут — тоже поделитесь», — заявил градоначальник Максим Кудрявцев.
Глава города уточнил, что отопительный период предположительно завершится в первых числах мая. Он также подчеркнул необходимость поддерживать безаварийную работу систем на протяжении предстоящего месяца.
Согласно нормативам, подачу тепла прекращают после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней превышает +8 градусов. При этом синоптики прогнозируют аномальное тепло в апреле на территории региона.
Напомним, ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Новосибирске.