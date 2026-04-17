Жители смогут следить за радиационной обстановкой вокруг Приморской АЭС онлайн

Напомним, что в селе Красный Яр Уссурийского городского округа планируется строительство двух энергоблоков Приморской атомной электростанции, начало работ запланировано на 2027 год. На общественных слушаниях в МЦКД «Горизонт» специалисты «Росатома», представители краевой власти, ученые, экологи и общественники рассказали, зачем региону нужна Приморская АЭС, почему площадка выбрана именно в Уссурийском округе и какое воздействие объект окажет на окружающую среду. Обсуждения затянулись до ночи, но ни один вопрос не остался без ответа. В итоге большинство участников общественных слушаний в Уссурийске поддержали строительство АЭС.