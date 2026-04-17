Жители смогут следить за радиационной обстановкой вокруг Приморской АЭС онлайн

Следить за радиационной обстановкой рядом с будущей Приморской АЭС жители края смогут на специальном сайте. Там будут отображаться данные, передаваемые с автоматизированных пунктов контроля. Об этом в рамках общественных слушаний в Уссурийске рассказала эксперт управления обоснования экологической безопасности Московского филиала АО «Атомэнергопроект» Виктория Рожкова.
«На всех действующих станциях ведется производственный экологический контроль — и силами лабораторий АЭС, и независимыми организациями. Данные открыты: ежегодные отчеты публикуются на официальных ресурсах концерна, а вокруг станций развёрнута сеть автоматизированных постов контроля, которые в режиме реального времени измеряют мощность дозы. Любой житель может зайти на официальный сайт и посмотреть радиационную обстановку вокруг любой станции страны», — объяснила Виктория Рожкова.
Говоря об экологической безопасности, она также напомнила, что строительство АЭС невозможно без прохождения государственной экспертизы. Это независимая проверка профессионалами, без положительного заключения от которых реализация проекта станет невозможной.
Стоки с Приморской АЭС не попадут в реку Раздольную — эксперт.
Вода будет охлаждаться и возвращаться в систему.
«Если у экспертов возникают вопросы или замечания, мы обязаны дать разъяснения или скорректировать документацию. И только при условии строгого соответствия проект может быть допущен к реализации», — добавила эксперт.
Напомним, что в селе Красный Яр Уссурийского городского округа планируется строительство двух энергоблоков Приморской атомной электростанции, начало работ запланировано на 2027 год. На общественных слушаниях в МЦКД «Горизонт» специалисты «Росатома», представители краевой власти, ученые, экологи и общественники рассказали, зачем региону нужна Приморская АЭС, почему площадка выбрана именно в Уссурийском округе и какое воздействие объект окажет на окружающую среду. Обсуждения затянулись до ночи, но ни один вопрос не остался без ответа. В итоге большинство участников общественных слушаний в Уссурийске поддержали строительство АЭС.