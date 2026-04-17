Трутнев не поддержал идею платных трасс без альтернативы на Дальнем Востоке

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выступил против идеи разрешить платные трассы на Дальнем Востоке и в Арктике без бесплатной альтернативы. Он считает, что нынешняя норма о бесплатном маршруте к платной дороге справедливо защищает права водителей. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьёву.
Поводом для заявления стало обращение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов, которая предложила изменить закон о платных автодорогах для Дальневосточного федерального округа. По данным СМИ, ассоциация направила Трутневу письмо с просьбой поддержать законопроект, снимающий требование о наличии бесплатного дублёра для платных трасс в регионах ДФО.
Сейчас правила гласят: платную дорогу можно строить только там, где есть бесплатный альтернативный маршрут, длина которого не больше трёхкратной протяжённости платного участка. Исключения уже предусмотрены для ряда случаев — например, когда больше половины трассы приходится на мосты, тоннели и путепроводы, а также для некоторых районов Крайнего Севера, если платная магистраль проходит за пределами населённых пунктов и деньги берут в основном с грузовиков.
АИИК предлагает распространить «северную» модель на Дальний Восток. В ассоциации считают, что из-за сложного климата и геологии в регионе трудно строить дороги и привлекать инвесторов, а жёсткое требование о бесплатном дублёре фактически тормозит развитие сети трасс. По оценке авторов инициативы, такие послабления могли бы открыть путь к частным вложениям в автодорожные проекты ДФО на сумму порядка 1,5 триллиона рублей.
Ещё один элемент задумки инвесторов — возможность переводить в платный режим уже существующие дороги после реконструкции. Как отмечали медиа со ссылкой на материалы АИИК, схема предполагает, что трасса сначала может работать как бесплатная, а затем, после серьёзного обновления и смены статуса, за проезд по ней начнут брать деньги. В организациях, входящих в ассоциацию, утверждают, что это повысит окупаемость проектов и сделает регион более привлекательным для бизнеса.
В пресс-службе Юрия Трутнева подтвердили, что письмо от АИИК он получил, но поддерживать такую реформу не намерен.
«Предложение Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов считаю нецелесообразным», — сказал Юрий Трутнев в интервью.