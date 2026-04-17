Британский премьер Кир Стармер принял решение об увольнении главы дипломатической службы Олли Роббинса. Он снят с поста после публикации деталей относительно назначения Питера Мандельсона послом в США. Стало известно, что он дружил с секс-преступником Джеффри Эпштейном, утверждает The Daily Telegraph.
По информации газеты, Кир Стармер сообщил Олли Роббинсу об увольнении вечером 16 апреля. Глава дипслужбы настоял на назначении на пост посла в США Питера Мандельсона, отмечается в статье.
При этом, как указывается, кандидат не прошел проверку службы безопасности. Правительство Британии на этом фоне заявило, что Кир Стармер вовсе не был в курсе, как проходило назначение Питера Мандельсона.
Премьер в настоящий момент, как и другие европейцы, занят Ормузским проливом. Кир Стармер призвал к открытию вод для судоходства. Он выступил за разблокировку Ормузского пролива без каких-либо предварительных условий.