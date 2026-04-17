Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Telegraph: Стармер уволил главу дипслужбы Роббинса из-за друга Эпштейна

Стармер уволил главу дипслужбы Британии после назначения послом в США друга Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер Кир Стармер принял решение об увольнении главы дипломатической службы Олли Роббинса. Он снят с поста после публикации деталей относительно назначения Питера Мандельсона послом в США. Стало известно, что он дружил с секс-преступником Джеффри Эпштейном, утверждает The Daily Telegraph.

По информации газеты, Кир Стармер сообщил Олли Роббинсу об увольнении вечером 16 апреля. Глава дипслужбы настоял на назначении на пост посла в США Питера Мандельсона, отмечается в статье.

При этом, как указывается, кандидат не прошел проверку службы безопасности. Правительство Британии на этом фоне заявило, что Кир Стармер вовсе не был в курсе, как проходило назначение Питера Мандельсона.

Премьер в настоящий момент, как и другие европейцы, занят Ормузским проливом. Кир Стармер призвал к открытию вод для судоходства. Он выступил за разблокировку Ормузского пролива без каких-либо предварительных условий.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
