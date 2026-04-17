ФНПР: четырехдневку можно ввести в IT-отрасли, финтехе и креативной индустрии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Четырехдневную рабочую неделю могут ввести в нынешних условиях в России в сфере IT, финтехе, а также в креативной индустрии. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
«В текущих условиях четырехдневная рабочая неделя может быть введена в IT-отрасли, финтехе, консалтинге, креативных индустриях и для офисных сотрудников — там, где результат важнее часов присутствия на рабочем месте», — сообщила Кузьмина.
Она также добавила, что в таких сферах, как тяжелая промышленность, строительство, торговля, логистика, финансовый сектор (трейдеры и казначеи привязаны к графикам торгов на биржах), технологически невозможно ввести четырехдневку.