Новосибирцам рассказали о пенсиях для многодетных в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил RT, как в 2026 году формируется пенсия для многодетных матерей.
Трое детей, воспитанных до 8 лет, — пенсия в 57 лет, четверо — в 56, пятеро и более — в 50. Нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов.
С 1 января 2026 года один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.
Ранее уход за детьми засчитывался в стаж максимум за шесть лет. С 2026 года ограничение снято: в стаж и коэффициенты идёт уход за каждым ребёнком до полутора лет — без ограничения по количеству.
За полтора года ухода начисляется: 2,7 коэффициента за первого ребёнка, 5,4 — за второго, 8,1 — за третьего и каждого следующего. Для семьи, где пятый ребёнок раньше не учитывался, перерасчёт может добавить около 1 270 рублей к ежемесячной пенсии.
