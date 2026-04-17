В Хабаровском крае летом появятся Wi-Fi и ИИ на площадях и набережных

В Хабаровском крае определили приоритеты цифровой трансформации до 2028 года, — сообщает МАХ канал Минцифры региона.
В правительстве края прошла стратегическая сессия с участием федеральных экспертов, представителей IT-сообщества, операторов связи и руководителей ведомств. Главным итогом стало утверждение целей цифрового развития государственного управления, экономики и социальной сферы.
Как отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Дёмин, регион переходит к следующему этапу — внедрению решений на базе искусственного интеллекта. До конца 2026 года каждый исполнительный орган должен запустить как минимум один такой проект.
По словам министра, цифровизация должна быть ориентирована на конкретного человека — от многодетных семей до жителей отдалённых поселков.
Одним из практических шагов станет развитие городской инфраструктуры связи. Уже летом планируется запуск бесплатного Wi-Fi на площади Ленина, на набережной Невельского, в парке Муравьёва-Амурского, а также на набережной в Комсомольске-на-Амуре.
Речь идёт о точках с высокой проходимостью, где доступ к интернету особенно востребован — как для жителей, так и для гостей региона.