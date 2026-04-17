Адвокат предупредила дачников о штрафах за хлам на участке

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Собственники дачных участков, которые не убирают мусор и не косят траву, рискуют получить крупный штраф, а в запущенных случаях — лишиться земли. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.
«Собственнику дается год на уборку с момента фиксации проблемы. Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок», — пояснила адвокат.
По ее словам, с сентября 2025 года действуют новые правила: если мусором занято более половины участка в течение года, это признается серьезным нарушением.
Штраф для граждан — от 20 тысяч рублей или от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости. Для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. Если владелец не наводит порядок после штрафа, участок могут изъять через суд и продать с торгов, а бывшему собственнику вернут выручку за вычетом расходов.