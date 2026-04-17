Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат предупредила дачников о штрафах за хлам на участке

Адвокат Кудерко: за мусор на дачном участке грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Собственники дачных участков, которые не убирают мусор и не косят траву, рискуют получить крупный штраф, а в запущенных случаях — лишиться земли. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

«Собственнику дается год на уборку с момента фиксации проблемы. Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок», — пояснила адвокат.

По ее словам, с сентября 2025 года действуют новые правила: если мусором занято более половины участка в течение года, это признается серьезным нарушением.

Штраф для граждан — от 20 тысяч рублей или от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости. Для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. Если владелец не наводит порядок после штрафа, участок могут изъять через суд и продать с торгов, а бывшему собственнику вернут выручку за вычетом расходов.