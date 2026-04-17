Руководители новосибирского здравоохранения начали обучение в РАНХиГС

Заместитель министра и директора центров изучают методы процессного управления.

Источник: Комсомольская правда

Представители министерства здравоохранения и медицинских центров Новосибирской области начали обучение в Президентской академии. Среди участников — заместитель министра Александр Колупаев и директор центра медицинской аналитики Мария Хмелева. Также на курсы отправился заведующий отделением и доцент медицинского университета Андрей Фунтиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Главная цель этой программы — помочь руководителям лучше понять, как развивать социальную сферу. На занятиях им дают практические советы по управлению рабочими процессами. Обучение проходит в рамках программы по повышению эффективности социальной сферы. Его организовали специалисты академии РАНХиГС вместе с Министерством экономического развития страны.

Перед участниками выступают известные эксперты. Среди спикеров — замминистра здравоохранения России Олег Салагай, представитель профильного комитета Государственной думы Бадма Башанкаев, заместитель директора Института ВШГУ РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов.