Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послание из прошлого: в Новой Зеландии ребенок нашел на пляже бутылку с 24-летней запиской

В Новой Зеландии мальчик нашел бутылку с посланием из 2002 года.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Зеландии 10-летний мальчик по имени Кейа обнаружил на пляже бутылку с посланием, отправленным в 2002 году. Об этом сообщает 1News.

Мать ребенка 48-летняя Нейша Рид рассказала, что в тот день семья получила предупреждение о шторме и отправилась к океану, чтобы понаблюдать за волнами. Во время прогулки мальчик нашел бутылку из-под виски.

Сосуд был покрыт плотным слоем ракушек, из-за чего сначала ребенок принял его за кирпич. Издание уточняет, что при ближайшем рассмотрении Кейа понял, что внутри находится записка.

Семья забрала бутылку домой. Послание было свернуто в рулон, перевязано шнурком и прикреплено к внутренней стороне крышки. Однако прочитать текст оказалось сложно, часть слов была размыта и повреждена.

Ранее KP.RU сообщал, что 11-летняя Джози нашла на побережье Флориды бутылку с посланием, отправленным в 2018 году с пляжа на Гавайях. Сначала девочка приняла ее за обычный мусор, однако заметила внутри записку. В письме был указан контактный номер, благодаря которому Джози удалось связаться с авторами послания.