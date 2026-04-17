Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»

Правительство разрешило пациентам записываться онлайн за более длительный срок.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россияне теперь могут записаться через «Госуслуги» на прием к врачу за более длительный срок — на дату, превышающую установленные территориальной программой государственных гарантий сроки ожидания медпомощи. Об этом говорится в постановлении правительства России, которое изучил ТАСС.

«Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу и проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе.

Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливаются в территориальных программах государственных гарантий, уточняется в документе.