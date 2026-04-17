Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россияне теперь могут записаться через «Госуслуги» на прием к врачу за более длительный срок — на дату, превышающую установленные территориальной программой государственных гарантий сроки ожидания медпомощи. Об этом говорится в постановлении правительства России, которое изучил ТАСС.