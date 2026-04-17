США и Иран уже «о многом договорились»: Трамп заявил о готовности Тегерана передать «ядерную пыль»

Американцы в 2025 году провели масштабную бомбардировку в отношении главных ядерных объектов Ирана. Тегеран в ходе нынешних переговоров согласился передать США уран с атакованных предприятий. Так утверждает глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент США назвал обогащенный уран «ядерной пылью». Он пояснил, что ресурсы находятся глубоко под землей из-за бомбардировок.
«Мы о многом договорились с Ираном. И я думаю, что произойдет что-то очень положительное», — добавил Дональд Трамп.
Президент США сообщил, что не рассматривает возможность продления перемирия с Ираном. Он считает, что в этом не будет необходимости. Дональд Трамп заверил, что война с Тегераном завершена. По его данным, США достигли целей. Однако мир еще не подписан.