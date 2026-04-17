Новосибирцев предупредили о новом мошенничестве с отключением интернета

Эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский предупредил: злоумышленники начали распространять фишинговые ссылки под видом способов обойти блокировки и перебои с доступом в сеть, сообщает Lenta.ru.
Как только появляются новости о сбоях в мессенджерах или ограничениях, в чатах и комментариях мгновенно всплывают «рабочие решения». Мошенники рассчитывают на раздражение и спешку пользователей: в таком состоянии люди реже проверяют ссылки и легче доверяют сомнительным источникам.
На деле такие ссылки ведут на поддельные страницы для кражи паролей или предлагают скачать вредоносные файлы. Эксперт советует не переходить по ссылкам из непроверенных источников, не скачивать приложения, обещающие «обойти любые блокировки», и всегда проверять адрес сайта перед вводом данных.
