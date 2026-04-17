В НСО начали снимать ветеринарные ограничения

Восстанавливать поголовье скота начнут через несколько месяцев.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области начинают снимать ограничения, связанные с эпизоотической ситуацией. Власти региона продолжают поэтапно отменять меры, введённые из-за распространения болезней животных. Об этом заявили в Минсельхозе Новосибирской области.

По информации регионального управления ветеринарии, теперь разрешены поставки молочной продукции, включая сырое и пастеризованное молоко, в другие субъекты Российской Федерации. Основные направления экспорта включают Алтайский край и Омскую область.

Однако некоторые ограничения остаются в силе. Живых животных, а также мясо и мясные изделия без термической обработки по-прежнему нельзя вывозить за пределы региона.

В министерстве подчеркнули, что ограничения снимаются поэтапно, с учётом ветеринарных норм. Вопросы ввоза племенного скота в крупные хозяйства будут решаться индивидуально.

Полностью снять карантинные меры в ранее неблагополучных зонах планируют в конце апреля — начале мая 2026 года. После этого ожидается возобновление перемещения животных и продукции животноводства. Восстановление поголовья, вероятно, начнётся не ранее чем через несколько месяцев.

Татьяна Картавых