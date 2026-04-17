Временные ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля и Череповца

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Ярославля и Череповца. Об этом сообщила Росавиация в своем официальном Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Тем временем, план «Ковёр» отменили в воздушной гавани Владимира.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны совместно с Черноморским флотом сбили три украинских беспилотника в районе Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что цели уничтожены в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По его словам, гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев напомнил, что военнослужащие поражают дроны различными средствами, включая стрелковое оружие. Он также отметил, что боеприпасы, не достигшие цели, всегда падают вниз. После сбития беспилотников воздушная тревога в Севастополе была отменена.

