Россиян предупредили о штрафе за мытье машины на даче

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Автовладельцам может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку машины на дачном участке в связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.