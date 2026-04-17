За неделю бензин АИ-92 и АИ-95 в Приангарье стал одним из самых дорогих в Сибири

Рассказываем о том, в каких регионах цены на топливо могут расшатать нервную систему сибиряков.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 апреля. Иркутская область остается в числе регионов с самым дорогим бензином в Сибири. Росстат опубликовал статистику по средней стоимости топлива в сибирских регионах с 7 по 13 апреля. Приангарье вновь продемонстрировало довольно высокие цены на бензин.

Средняя цена бензина в области составляет 66,22 рубля за литр, что выше, чем во многих субъектах Сибирского федерального округа. Дороже топливо оказалось лишь в Республике Алтай (69,70 рубля), Республике Тыва (68,72 рубля) и Красноярском крае (66,59 рубля).

На отдельные виды топлива в Иркутской области зафиксированы следующие цены:

  • АИ-92 — 64,15 рубля за литр;
  • АИ-95 — 67,65 рубля;
  • АИ-98 и выше — 91,07 рубля;
  • дизельное топливо — 82,50 рубля.

Таким образом, регион стабильно остаётся в верхней части рейтинга по стоимости топлива, уступая лишь нескольким территориям СФО.