В Хабаровском крае приставы поймали должницу по алиментам у почты

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники подразделения судебных приставов Ванинского района оказали содействие полиции в задержании местной жительницы, скрывавшейся от органов правосудия. Женщина находилась в федеральном розыске после вынесения ей приговора за неуплату алиментов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ранее суд назначил жительнице региона полгода лишения свободы. Отбывать срок она должна была в колонии-поселении, однако в установленный срок осужденная туда не явилась, выбрав путь сокрытия от правоохранительных органов.

Как добавила пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, установить маршрут передвижения женщины удалось благодаря анализу ее окружения. Выяснилось, что гражданка сопровождает своего знакомого на почту в дни получения социальных выплат. Ранним утром судебные приставы выставили пост наблюдения у почтового отделения, где и произошло задержание.

В настоящий момент нарушительница передана в ОМВД России по Ванинскому району. Помимо фактического лишения свободы, за женщиной сохраняется обязанность по погашению всей задолженности перед ребенком.

