«Известия»: Росавиация рекомендовала запретить перевозку пауэрбанков в самолетах

В документе разбирался случай в феврале 2026 года, когда при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту лайнера произошло задымление в салоне после взрыва пауэрбанка у пассажира. Бортпроводники потушили его с помощью огнетушителя, после чего поместили в контейнер с водой. В результате случившегося были повреждены подушка кресла и привязной ремень, пассажир получил ожог большого пальца.