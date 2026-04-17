«Известия»: Росавиация рекомендовала запретить перевозку пауэрбанков в самолетах

Росавиация порекомендовала Министерству транспорта РФ ограничить использование пауэрбанков в самолетах или ввести полный запрет на них. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили «Известия», ссылаясь на отчет комиссии Уральского МТУ.
В документе разбирался случай в феврале 2026 года, когда при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту лайнера произошло задымление в салоне после взрыва пауэрбанка у пассажира. Бортпроводники потушили его с помощью огнетушителя, после чего поместили в контейнер с водой. В результате случившегося были повреждены подушка кресла и привязной ремень, пассажир получил ожог большого пальца.
Комиссия сделала вывод, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. В числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах России запрета на использование пассажирами в полете портативных зарядных устройств, говорится в статье.
На фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием пауэрбанков Минтрансу нужно рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство, вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок в самолетах, сказано в отчете.
25 февраля на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Стамбул, через 20 минут после взлета загорелся пауэрбанк, который лежал на соседнем свободном кресле рядом с владельцем.